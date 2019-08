Újabb üzleti siker a Räikkönen-családban

Kimi Raikkonen családja valószínűleg soha nem fog nélkülözni, hiszen 2007 Forma-1 világbajnoka a hosszú évek alatt hatalmas vagyonra tett szert, és ne feledjük, a finn „Jégember” még mindig a királykategóriában versenyez, ahol éves szinten több millió eurót tehet zsebre, miközben személyes támogatói is vannak.

Räikkönen egyelőre azt a lehetőséget sem zárta ki, hogy a 2020-as szerződése lejárta után is az F1-ben maradjon, mivel remek formában van, így könnyen lehet, hogy 2021-ben, a nagy szabályváltoztatások évében is a rajtrácson lesz. Jelenleg az Alfa Romeo versenyzője, de még egy utolsó csapatváltás sem lehet kizárt a részéről a későbbiekben.

Legutóbb Robin Räikkönen első motorsportos szponzoráról számolhattunk be, hiszen a 4 esztendős ifjú tehetség elkezdett gokartozni és a CRG beállt mögé a gokartjaival. Most egy újabb fontosabb bejelentést tett a család, de ezúttal Minttu részéről, aki NESCAFÉ KULTA brand nagykövete lett, melyről a hivatalos Instagram oldalán keresztül számolt be a követőinek. Kimi felesége elmondta, nagyon boldogan és büszkén vállalta el ezt a szerepet, ami nyilván jövedelmező is lehet számukra.