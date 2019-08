Új tetoválás díszíti Ricciardo alkarját - fotó

Lewis Hamilton a jelenlegi F1-es mezőny legextrémebb külsejű versenyzője, a Mercedes pilótája gyakran jelenik meg különleges külsővel, és folyamatosan gyarapszik tetoválásai száma is. A brit már saját márkát is üzemeltet, emellett már is kiderült, hogy Hamilton egy vagyont keres minden egyes támogatott Instagram-posztjával, ám nem ő az egyetlen, aki a külsőségekkel is foglalkozik.

Jóval visszafogottabban, de Ricciardo is testét is díszítik tetoválások, és talán éppen a visszafogottságnak köszönhető, hogy nem is tűnt fel, hogy a nyáron gyarapodtak is a varrások az ausztrálon. A Motorsport-Total.com szúrta ki, hogy már Silverstone-ban új motívum jelent meg a Renault versenyzőjének alkarján, igaz, azonban, hogy akkor még nem volt készen.

A német lap Ámort szúrta ki Ricciardo alkarján, ám Silverstone-ban még hiányzott az íj egy része. Ez már legalább a tizedik minta az ausztrál testén, aki első tetoválását 2013-ban csináltatta, és az a pályafutását szimbolizálta: egy vitorlás jelzi a világ körüli útjait, míg egy világítótorony az otthonát szimbolizálja.

Az önkifejezésnek ez a módja nem fájdalommentes, ráadásul Ricciardo ki sem állhatja a tűszúrást, ettől függetlenül bevállalja a beavatkozást. És már anyukájának is megmutatta. "Igen, varrattam egyet, és már megmutattam anyunak is, néhány nap múlva képet küldtem róla. Ahogy azt mondani szokták, 'hogy ne a tévéből tudja meg'. Ő meg valószínűleg úgy gondolja, hogy az alkartól már nincs visszaút, és hogy 'hát, gyerekek'" - mondta Daniel Ricciardo.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team takes a selfie with a fan Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

