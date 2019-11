Úgy tűnik, az FIA „megunta” a dolgot: módosítás a futam előtt

Az FIA idén különösen nagy figyelmet fordít arra, hogy betartassa a pályahatárokat, amik egyre nagyobb problémát jelentenek. A szövetség hétvégéről hétvégére módosít a pálya egyes részein a különböző pályahatárokat jelző elemek telepítésével. Ez Amerikában sincs másképp, ahol több kanyar is problémás ebből a szempontból.

Az FIA ezen a hétvégén sokaknak vette el a körét amiatt, hogy az adott versenyző nem tartotta be a pályahatárokat. A 8-as kanyar is egy ilyen pontja Austinnak, ahol reggelre az alább található elem fogadta a versenyzőket. Ennél egyértelműbben nem tudta jelezni a dolgot a szövetség, így a versenyzők kétszer is meg fogják gondolni, hogy kiszélesítik a kanyart vagy sem, mert az komolyabb kárral is járhat.