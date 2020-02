Továbbra is trükkösen „takargat” a Ferrari

A Forma-1-ben a 2020-as szezonra betiltásra kerültek azok az eszközök, amelyekkel eltakarják a csapatok az autóikat a kíváncsi szemek elől. Egészen tavalyig láthattunk paravánokat, amelyekkel eltakarták a csapatok az autóikat.

Most, hogy ez már be van tiltva, a Ferrari egy kreatív megoldást talált ki arra, hogy paraván nélkül is távol tartsa az autótól a kíváncsiskodókat: a Ferrari dolgozói a garázs bejáratához állnak, hogy ne látszódjon a kocsijuk.

Ezt már tegnap is láthattuk tőlük, és a trükköt ezúttal is alkalmazzák, ugyanis az FIA ez ideáig nem szólt semmit a maranellóiak megoldására.

A Ferrarinál ma mindkét versenyző lehetőséget kap: délelőtt Charles Leclerc, délután pedig Sebastian Vettel terelgetheti a Ferrari SF1000-et, Leclerc pedig pár perccel a csütörtöki tesztnap első felének leintése előtt a hatodik helyen állt, szűk 1 másodpercre a vezető Sergio Pereztől.

Egy újabb videós anyag a 2020-as F1-es szezonra tervezett Ferrariról, ami az SF1000 nevet kapta, készülvén az 1000. startra, mely egy nagyon fontos eseménye lesz az olaszoknak.