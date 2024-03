Toto Wolff megtört egy Mercedest a csapat üdvöskéjével közös teszten

A Netflix-sorozat, a Drive to Survive új évadában láthattuk a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot, ahogy fiát, Jacket egy gokartba ülteti és hagyja vezetni, de a Szaúd-Arábiai Nagydíjat követően ő maga vette át az irányítást – és szenvedett balesetet.

A Mercedes az imolai pályán a sorozat következő évadára forgatott jeleneteket, ott volt a csapat utánpótlásának gyöngye, Andrea Kimi Antonelli is, mindketten egy Mercedes-AMG GT3-mal köröztek, de az oe24-nek Wolff elmondta, neki nem kellett volna: „Jelenleg nem ideálisak a vezetési képességeim. Az imolai tesztjeinken elszállt a stabilizátor és két kör után eltaláltam a falat.”

A Mercedes is megerősítette, hogy a csapatfőnök a Rivazzában nyalta meg a falat, de szerencsére sérülés nélkül megúszta, és miután rendberakták a kocsit, még pár kört tudott futni. Az azonban, hogy Antonelli is ott volt, azt jelenti, hogy a Netflix is rajta tartja a szemét az ifjú titánon, aki a 2025-ös szezon előtt esedékes hetedik évadban szerepet is kaphat a sorozatban.

A pletykák szerint ekkor Antonellinek már a Forma-1-ben is lehet ülése, őt tartják az egyik legnagyobb tehetségnek a motorsportban, hiába lesz azonban üresedés Lewis Hamilton távozása után a Mercedesnél, vélhetően máshol kap helyet, például a Williamsnél, akik George Russellt is kinevelték.

Ehhez azonban először az F2-ben kellene villantania valamit, márpedig a szezonja eddig nem a tervek szerint alakul, Dzsiddában mindkét versenyen a hatodik helyet szerezte meg és jelenleg mindössze tizedik a bajnokságban.