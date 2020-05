Találd ki motorhangból, melyik pályán hajt az F1-es Ferrari!

A Scuderia Ferrari is mindent megtesz azért, hogy a rajongói ne unatkozzanak ezekben a nehéz, és eseménytelen időkben. Sebastian Vettel után Charles Leclerc is videós interjút adott, amiről természetesen a hu.motorsport.com is beszámolt.

Az olaszok különösen nehéz helyzetben vannak az ottani egészségügyi problémák, és kihívások miatt, de a Ferrari sem feledkezik meg a rajongóiról. A legendás márka legutóbb egy igen érdekes játékot indított, melynek részeként ki kell találnotok, hogy melyik pályáról van szó.

Nehezítésnek csak a motort hallhatjátok, kiegészülve a váltóhangokkal, amik ugyancsak segíthetnek. A hanganyagot alább találhatjátok.

