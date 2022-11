Szexista podcast vendége volt Ricciardo, felrobbant az internet

Daniel Ricciardónak zűrös éve volt, a McLarentől idő előtt búcsúzni kényszerül, miután helyére Oscar Piastrit szerződtette a csapat, és nem igazán találja a formáját sem, a bajnokságban csapattársa, Lando Norris felmosta idén a padlót. Nem is lesz jövőre a rajtrácson, a pletykák szerint a Mercedes tartalékpilótája lesz.

A Mexikói Nagydíjon mutatott teljesítménye után, ahol tíz másodperces büntetése ellenére is a hetedik lett, ismét a régi formájában tündökölt, bár az interneten támadni kezdték, miután a hétvégén Tom Segura és Christina Pazitzky „Your Mom’s House”, azaz Anyád Háza című podcastjében tűnt fel.

„Hol a legbevállalósabbak a csajok?” – ez volt az egyik, még enyhének számító kérdés, ahol a beszélgetés kellemetlen fordulatot vett, mert innentől kezdve mind a férfi, mind a női műsorvezető inkább azzal volt elfoglalva, mennyi nőt tud felszedni az ausztrál azzal, hogy Forma-1-es pilóta.

Ez a közösségi médiában, ahogy az lenni szokott, rendesen felverte a port, volt, aki a Mercedestől követelte, ne igazolják le őt, volt, aki arra mutatott rá, hogy a szexizmus akkor is szexizmus, ha a női műsorvezetőtől érkezik, mások szerint pedig Ricciardo jobban is megválogathatná, hogy hol szerepel.

Az igazsághoz azonban mindenképpen hozzátartozik az is, hogy az ausztrál nyilvánvalóan nem akart ezekbe a témákba belemenni, a legtöbb hasonló kérdésre nem is válaszolt, egyszer pedig úgy is tett, mintha telefonon keresték volna, hogy elterelje a témát a nőügyeiről.

