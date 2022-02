Schumacher iránti tiszteletből változtat sisakfestésén Russell

Kedd este a Mercedes Twitter-csatornáján mutatta be új sisakfestését George Russell, akinek ebből a szempontból is új korszak kezdődik az életében. A korábban tőle megszokott színek helyett ezúttal egy merész, fekete sisakfestést választott és azt is megindokolta, miért döntött így.

Az ok nem más, mint a Michael Schumacher iránti tisztelet, ami nem meglepő, hiszen Russell korábban elmondta, gyerekkori bálványa a hétszeres világbajnok. Schumacher három szezonon keresztül versenyzett a Mercedes színeiben és Russell nem szerette volna utánozni azzal, hogy marad a piros sisakfestésnél, amit a legenda is használt.

„Az új sisakom egészen más, mint amilyen eddig volt. Ebben a szezonban bevállalósan a feketét választottam, ezt szerettem volna előtérbe helyezni. Korábban főként piros volt a sisakom, de a piros a Mercedesben szerintem nagyon Michael Schumacher-szerű és ezt tiszteletben akartam tartani, változtatni akartam“ - mondta Russell.

"Szerintem nagyon jól néz ki és agresszivitást sugall" - tette hozzá a pilóta. A Mercedes péntek reggel mutatja be 2022-re tervezett autóját és a híresztelések szerint visszatérnek a W13-nál a korábban megszokott ezüsthangsúlyos festéshez az elmúlt két esztendőben látott feketével szemben.

