Sainz nem tud részt venni a Belga Nagydíjon!

Sainz nem fogja szeretni ezt a hétvégét. A futam előtt még abban reménykedett, hogy nem fog esni az eső, mert kis leszorítóerőt választottak, az pedig nem lenne a legjobb esős körülmények között.

Most viszont nagyobb gondok akadtak a spanyol pilótánál, kinek autója a rajtrácsra vezető körön füstölni kezdett. Sainz a rádión jelentette, hogy valami "eltört", és hogy "füst jön ki az autóból" .Egyből be is jött a bokszba, de látható volt, hogy idegesen szállt ki az autójából, még a kesztyűjét is földhöz vágta.

Ekkor már sejthető volt, hogy itt valami komoly probléma van, és a McLaren nemrég megerősítette, hogy Sainz nem lesz ott a rajtrács hetedik helyén a mai futamon. A kipufogó hibája miatt nem fog tudni elrajtolni.

Nagy veszteség ez a csapat számára, hiszen nagyon szoros a küzdelem a konstruktőri bajnokságban a többi csapattal, és Norris csak a tizedik helyről vághat majd neki a futamnak, amennyiben az ő autója rendben lesz.

Sainzot valamiért nem kedveli ez a helyszín, mivel az eddigi hat futamából ez már a negyedik kiesése Belgiumban.

McLaren MCL35 a pályán: jelenetek