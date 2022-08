Sainz már végzett a nyaralással: „Már készülök a második szakaszra”

Az F1-es világbajnokság visszatérésére már csak egy hetet kell várnunk, hiszen a mezőny nemsokára megérkezik Belgiumba, ahol megkezdődik az idény második része. Még kilenc futam lesz hátra, Sainz pedig jelenleg ötödik a pontversenyben, lemaradása 102 pont Max Verstappennel szemben.

Ez tehát már nagyon komoly hátránynak számít, de a Ferrari versenyzője még nem tett le arról, hogy harcba szálljon a végső sikerért, ehhez azonban arra is szükség lesz, hogy az istálló egy megbízhatóbb autót biztosítson számára.

Sainz egyébként nyaralása nagy részét Mallorcán töltötte a családjával és barátokkal, most már viszont ő is tudja, hogy itt az idő ismét munkába állnia. „Néhány napot pihenéssel töltöttem a családom és a barátaim körében, hogy újult erővel térhessek vissza” – írta Twitteren.

„Most viszont ismét elkezdek tréningezni, hogy megfelelően felkészülhessek a szezon második szakaszára. Hajrá Ferrari!”

A spanyolnak egyébként egyértelműen ez az eddig legjobb F1-es szezonja, még ha eleinte nehézségei is voltak az új szabályok szerint épült masinákhoz való alkalmazkodással. Több dobogós helyezés mellett ugyanis Silverstone-ban élete első pole-jét és futamgyőzelmét is begyűjtötte. Most pedig abban reménykedik, hogy ezt meg tudja majd ismételni a hátralévő kilenc viadal valamelyikén.

