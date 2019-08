Sainz is odarakta: lánc a nyakban, mehet a parti!

Ezek azok a hetek, amikor az F1-es versenyzők valóban pihennek, vagy épp szórakoznak és azt csinálnak, amit csak akarnak. Szükségük is van erre, mivel sok futam van mögöttük, és szeptembertől egy igen kemény menet vár rájuk, egészen decemberig. Szerencsére páran aktívak a közösségi médiában, így láthatjuk őket, hogy épp mit csinálnak.

Carlos Sainz Jr., aki idén nagyszerű formát mutat a McLarennél és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a csapat ilyen magabiztosan tartsa a konstruktőri negyedik helyet, időről időre elengedi magát. Sainz talán nem tartozik a leglazább karakterek közé a paddockban, de a magánéletében a jelek szerint más a helyzet.

Carlos is minden lehetőséget kihasznál arra, hogy a barátaival legyen, szórakozzon egy kicsit és élvezze a szünetet. Nos, legutóbb egy több mint laza szerelést választott magának, amiről meg is osztott két képet, miközben a csapattársa, Lando Norris is aktívan tölti a szabadidejét, amiből még mindig van körülbelül két hét.