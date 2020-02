Sainz és Norris 2020-as F1-es sisakja: képek

A McLaren hivatalosan is bemutatta az idei évre tervezett autóját és festését. A csapat sokat lépett előre a korábbi évekhez képest, és ez a partneri listán is meglátszik. A jobb eredmények miatt több új támogató is csatlakozott.

Carlos Sainz Jr. és Lando Norris azonban maradtak. Remek párost alkottak tavaly, és idén még erősebbek lehetnek, ha az MCL35 versenyképesebb lesz. A fő cél, hogy a McLaren megtegyen egy újabb lépést az élmezőny felé.

Az alábbi képeken Sainz és Norris sisakfestését nézhetjük meg. A spanyol és a brit is egy látványosabb designt használ, amit könnyű lesz kiszúrni. Reméljük, hogy a duó valóban közelebb lesz a legjobbakhoz, ami egy izgalmas folytatást vetítene előre.

Slider Lista Lando Norris, McLaren 1 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Lando Norris, McLaren 2 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Lando Norris, McLaren 3 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Lando Norris, McLaren 4 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Lando Norris, McLaren 5 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Carlos Sainz Jr., McLaren 6 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Carlos Sainz Jr., McLaren 7 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Carlos Sainz Jr., McLaren 8 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Carlos Sainz Jr., McLaren 9 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Carlos Sainz Jr., McLaren 10 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team

A képek után videón is megnézhetjük a McLaren-Renault 2020-as autóját. Az MCL35 is bemutatkozhatott, amit Carlos Sainz Jr., és Lando Norris fog vezetni. Kezdődhet a nagy téli teszt!