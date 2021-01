Sainz: Biztató látni, hogy mindenki teljes erőbedobással dolgozik a Ferrarinál!

Carlos Sainz Jr. 2019-ben és 2020-ban a McLaren versenyzője volt, idén viszont már a Ferrari csapatát fogja erősíteni, méghozzá Charles Leclerc csapattársaként. A spanyol versenyző a Twitter-oldalán egy videóban jelentkezett be Maranellóból, és elmondta, hamarosan már a szimulátorban fog ülni.

„Üdvözlök mindenkit Maranellóból, végre itt vagyok és dolgozhatok a mérnökökkel és a többi dolgozóval. Rengeteg embert ismertem meg, nehéz lenne minden nevet rögtön megjegyezni, de sikerülni fog a dolog.”

„Azt hiszem, egy hat és fél órás meetingen vagyok túl, és nyilvánvalóan biztató látni, hogy mindenki teljes erőbedobással dolgozik. Ma lesz először lehetőségem arra, hogy teszteljem az autót a szimulátorban, most kezdek el visszajelzéseket adni róla. Én is nagyon keményen fogok dolgozni!”

„Nagyon köszönöm, hogy támogattok, továbbra is keményen fogjuk nyomni, hamarosan jelentkezem!” – zárta a spanyol a lent megtekinthető videót.

Charles Leclerc nyilvánvalóan még nem lehet ott Maranellóban, ugyanis a monacói versenyző is elkapta a koronavírust – erről csütörtökön számolt be a közösségi oldalán, most pedig otthonában pihen.

