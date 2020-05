Russell saját konditermet „hegeszt” magának

George Russell idén teljesítené a második Forma-1-es szezonját, és 2020-ra is a Williams csapatánál maradt, viszont emellett a Mercedes juniorversenyzője a brit tehetség, aki a versenyzés nélküli időszakot is tevékenyen tölti.

A 22 éves pilóta ugyanis részt vett a jótékonysági online F1-es bajnokságon, illetve az F1 virtuális nagydíjain is indul, és az első versenyén harmadik, a második versenyén pedig negyedik lett, viszont itt egy 5 rajthelyes büntetés is megnehezítette a dolgát.

Russell már korábban is töltött fel az Instagram-oldalára képeket és videókat arról, hogy hogyan tartja magát formában a karantén időszaka alatt, most pedig azt is megmutatta, hogyan „hegeszt” magának saját konditermet.

Az erről tudósító két képet alább lehet megtekinteni, azt pedig egyelőre nem tudni, hogy mikor láthatjuk újra „valódi” Forma-1-es versenyen Russellt és a többieket – jelenleg a legoptimistább forgatókönyv szerint július elején, Ausztriában.

