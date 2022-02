Russell remekül mutat a Mercedesben

Már csak néhány napot kell várnia a rajongóknak arra, hogy megcsodálhassák a 2022-es Ezüst Nyilakat. A Mercedes ezen a héten pénteken délelőtt mutatja be az új szabályok szerint tervezett járgányát, nem sokkal a barcelonai előszezoni tesztek előtt.

Talán mondanunk sem kell, hiszen már mindenki tudja, aki csak egy kicsit is konyít a Forma-1-hez, hogy az új szezonnak új pilótapárossal vág neki a konstruktőri címvédő. Valtteri Bottas öt esztendő után távozott a csapattól télen, a helyére pedig a tavaly egyszer már Lewis Hamilton helyére beugró George Russell érkezett.

Toto Wolffék nagyon bíznak az "újoncban", aki szemmel láthatóan jól érzi magát a csapatnál, az elmúlt napokban például arról is beszélt, hogy el sem tud képzelni magának tökéletesebb csapattársat egy hétszeres világbajnoknál.

Hogy a gyakorlatban mi sül majd ki az együttműködésből és a pályán is sikerül-e felvennie Russellnek a versenyt csapattársával, az a jövő zenéje, mindenesetre a Mercedes hivatalos Twitter-csatornáján közzétett két képen úgy tűnik, a brit tökéletesen passzol az autóba.

A kommenteket lapozgatva pedig a vájt szeműeknek az is feltűnhet, hogy Lewis Hamilton is megbújt a háttérben a tesztnapon, így ha eddig bárkinek is bármilyen kétségei lettek volna a hétszeres világbajnok visszatérésével kapcsolatban, azt ajánljuk neki, felejtse el, már csak azért is, mert az F1 klasszisa ott lesz az új autó bemutatóján.

Hamilton végérvényesen visszatért