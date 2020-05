Russell már 8 évesen tudta, hogy a Forma-1-ben akar szerepelni: kép

George Russell igen hamar elérte azt, hogy bemutatkozhasson a Forma-1-ben, még akkor is, ha ezt a mezőny leggyengébb csapatánál kellett megtennie. A briteknél azonban csak kölcsönben van, mivel a Mercedes családjához tartozik, és később esélye lehet a gyári ülésre, akár Lewis Hamilton csapattársaként.

Russell remekül mutatkozott be, hiszen Robert Kubicát minden időmérőn legyőzte, és összességében a futamokon is meggyőzőbb volt. George már 8 évesen tudta, hogy mit akar, amit az alábbi képen is láthatjuk a kis bemutatkozójában. Többek között azt is megtudhattuk, hogy a kék a kedvenc színe.

