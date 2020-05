Ricciardo ezt a köteles edzést ajánlja (videó)

Hamarosan elérhetővé válhat az új 2020-as F1-es versenynaptár, tartalmazván az új dátumokat, és az európai szezonrajtot, amire több mint 50 éve nem volt példa. A koronavírus minden lehetséges forgatókönyvet átírt, és lehetséges, hogy még lesznek változások emiatt.

Még több F1 hír: Már elővásárolható a Steam-en az F1 2020

Az F1-es versenyezők számára ez most olyan, mintha csak újra téli szünetük lenne, így saját maguknak kell megoldaniuk az edzéseket. Ugyanakkor motiváltnak is kell maradniuk, ami ugyancsak nem könnyű a karantén ideje alatt.

Daniel Ricciardo nemrég egy nagyon humoros videóval állt elő, amit a hu.motorsport.com is bemutatott számotokra. Most pedig Daniel edzésmunkáját figyelhetjük meg közelről, ami lehetőség szerint számotokra is kiváló testmozgást adhat.

Ajánlott videó: