Ricciardo "gyönyörűt" mondott, majd segített is - videó

Ricciardo a hetedik legjobb időt szerezte meg a Brazil Nagydíj első szabadedzésén, ám a Renault versenyzőjének jelentős volt a lemaradása, csapattársa nem sokkal jobb idővel végzett előtte. Természetesen a mindig jókedvű ausztrál Interlagosban is a média egyik kedvence, és pénteken tett is ezért.

Az ausztrál nemcsak figyelemreméltó dolgokat mondott, hanem ki is segítette a sajtómunkásokat. Ricciardo előbb a magabiztosságról és a nyugalomról nyilatkozott, szavaival nagyon elégedett volt a riporter, és a biztonság kedvéért a Renault versenyzője is megdicsérte magát. Aztán kiderült, hogy meg kell tisztítani a kamera lencséjét, és Ricciardo ebben is segítő kezet nyújtott.

