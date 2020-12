Remek hangulatú karácsonyi videóval jelentkezett az Alfa Romeo

2021-ben is változatlan marad az Alfa Romeo Forma-1-es pilótafelállása: a két „normál” pilótájuk, Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi is marad a svájci-olasz istállónál, és megerősítést nyert, hogy Robert Kubica is marad a csapatnál, mint teszt- és tartalékpilóta.

Ezúttal pedig az Alfa Romeo Twitter-oldalán jelent meg egy videó, amelyben arról kérdezik a versenyzőket, hogy mit ajándékoznának egymásnak. A kiváló hangulatú videóban Kimi elmondta, hogy Giovinazzinak raliautóvezetési leckét ajándékozna, Kubicának pedig egy hotdogot, mert mindig azt esznek a benzinkutakon.

Giovinazzi Kubicának valami biciklivel kapcsolatos ajándékot adna, Räikkönennek pedig napszemüveget, mert mindig azt visel. Kubica Giovinazzinak levágná a haját, hogy kicsit megtartson belőle parókaként, Räikkönennek és a kisfiának pedig egy gokartot.

Ezután a pilóták megpróbálták kitalálni, hogy melyik versenyző melyik ajándékot adná nekik. Kimi ekkor zsugorinak nevezi olasz csapattársát, Giovinazzi pedig azt üzente Kubicának, hogy kap egy kicsit a hajából, ha jól viselkedik. A videó a lenti Twitter-bejegyzésben tekinthető meg.

