Räikkönent is meglepte fia elhivatottsága

A finn autóversenyzőt hűvös nyilatkozatai miatt hívják "Jégembernek", ám a korábban féktelenül bulizó Kimi Raikkonen megváltozott a családalapítással. Az elmúlt vasárnap is felolvadhatott a finn szíve, amikor elolvasta felesége és a gyerekek közösen készített apák napi köszöntőjét. Räikkönen már korábban is mondta, hogy gyermekei megszületésével megváltoztak a prioritások az életében.

"Természetes, hogy más dolgok lettek fontosak az életben. A családdal megváltozott az életem. Ez normális. Ha egyedül élnék, az életem teljesen más lenne. Most sokkal jobban foglalkoztat mások boldogsága" - jelentette ki a finn a mexikói hétvégén. Räikkönen fia januárban lesz ötéves, és Robin már a nyáron átesett első kart-élményén, apja egy finn pályán ültette kartba először a fiát, aki nagyon élvezte. A finn ezért svájci otthonukhoz közel is keresett egy pályát, hogy Robin minél többször gyakorolhasson.

Sőt, most már a jelek szerint Räikkönen is pályára megy fiával, aki még az apját is meglepte az elhivatottságával. "Nem szabom meg Robinnak, hogy hogyan vezessen, és még köridőt sem mérünk. De többet vezet, mint arra előzetesen számítottam. Néha csak párt kört megy, de van, amikor 50-et. Nagyon élvezi, és egyre többször akar vezetni. Azonban sokszor egyszerűen nincs elég időm. Nem könnyű Svájcban kartozni, de szerencsére találtam egy pályát az otthonunkhoz közel" - jelentette ki Räikkönen.

