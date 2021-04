Räikkönen szép előzése Russell ellen: Jégember, de nem vénember! (videó)

A mezőny korelnöke, Kimi Räikkönen a 2021-es szezonra is maradt az Alfa Romeo F1-es pilótája, a svájci-olasz istálló pedig változatlan párossal áll rajthoz idén is, hiszen Antonio Giovinazzi kontraktusát is meghosszabbították 2021 végéig.

A Bahreini Nagydíj időmérőjén még 2007 világbajnoka kikapott a csapattársától, a 14. rajtpozíciót szerezte meg, a versenyen viszont előrébb tudott végezni a 41 éves pilóta: a 11. helyen végzett, közvetlenül Giovinazzi előtt.

A futamon pedig egy nagyon szép jelenetet is láthattunk Kimitől: remek manőverrel előzte meg a Williams-pilóta George Russellt, aki végül a 14. pozícióban végzett, tehát az Alfa Romeo versenye jobban sikerült.

Räikkönen szép előzése a lenti videóban tekinthető meg, akinek pedig nem jelenne meg a beágyazás, az erre a linkre kattintva érheti el azt.

