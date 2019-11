Raikkönen kisfia megkapta az első gokartját

Kimi Raikkonen támogatja a kisfia, Robin azon törekvését, hogy gokartozzon. Ennek kapcsán el is mentek Helsinkibe, hogy megvegyék Robin első gokartját, ráadásul oda mentek, ahonnan Kimi gyerekkorában a Raikkönen család is beszerezte a gokartozáshoz szükséges felszereléseket: Lasse Jaatinenhez, a Jaatinen Racing Service tulajdonosához.

Jaatinent nagyon nosztalgikus érzés fogta el, amikor viszontlátta 2007 világbajnokát, akit utoljára pont abban az évben, 12 évvel ezelőtt látott utoljára.

„Jó volt újra látni Kimit! Olyan érzésem volt, mint régen, amikor Kimi még kisfiúként jött hozzám.” – mesélte a 66 éves Jaatinen, aki régen segített a Raikkönen családnak azzal, hogy ingyen adott nekik termékeket vagy szolgáltatásokat.

„Ma Kimit már a világ minden pontján ismerik, de egyáltalán nem változott meg. Ugyanolyan, mint kiskorában. Robin gokartja már majdnem kész volt, amikor Kimi megérkezett, de sietve változtatott ezt-azt a gokarton.” – mondta a finn AS-nek.

És hogy felvenné-e Raikkönent az üzletébe: „Természetesen! Csak nincs elég pénzünk arra, hogy felvegyük. De nem is szerelőnek vennénk fel, hanem tesztpilótának.”

„Kimi azt is elmondta, hogy a lánya, Rianna is érdeklődik a dolog iránt. Robin most egy 4-6 éveseknek szánt gokartot kapott, ami 35 köbcentis és a végsebessége kicsivel 40 km/óra alatt van. Kimi arról is beszélt, hogy elképzelhető, hogy Hollandiába mennek majd gokartozni Robinnal.”

„Szóval jövő nyáron talán Robinnak már erősebb gokartra lesz szüksége, az első gokart pedig majd Riannához kerülhet.” – mondta az üzlettulajdonos.

