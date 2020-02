Räikkönen, és a tökéletes napszemüveg az Alfa Romeónál

A Sauber többszörösen jól járt a Ferrarival kötött megállapodásával, hiszen ezzel nemcsak stabil lett a pénzügyi alapjuk, miközben jelentős technikai támogatást kapnak, hanem új szponzorok is érkeztek hozzájuk.

Az Alfa Romeo név sokat ér a piacon, így a motorsportban is. A CARRERA is a támogatók között van, akik természetesen már le is forgatták az új reklámfilmjüket Kimi Raikkonen és Antonio Giovinazzi, a két állandó versenyző jelenlétében.

Alább ezt a reklámfilmet nézhetitek meg, végén azzal a bizonyos napszemüveggel, ami tökéletesen illik a finn világbajnokhoz. Természetesen a Ferrari olasz juniorjának egyedi darabjáról sem feledkezhetünk meg.