Piros szín kerülhet a Mercedes 2020-as F1-es autójára

Korábban már megírtuk, hogy az INEOS szponzorként is csatlakozhat a Mercedes világbajnok alakulatához, ráadásul nem kis pénzért cserébe. Igaz, ez egy olyan nagy istálló esetében, mint a címvédő, nem számít óriási összegnek.

Ahhoz azonban elegendő lehet, hogy változzon a festés. A márka piros és fekete színeket használ az egyéb más sportokban. Ez természetesen azonnal beindította a pletykákat, hogy a Mercedes W11 festése talán eltérhet a szokványostól.

A Mercedes eddig rendre javarészt ezüstre fújta az autóját, ami így most piros és fekete színt is kaphat. Mindenesetre érdekes lenne látni valami kis újdonságot az autón a színösszeállítást illetően, még akkor is, ha ez a teljesítményre nincs különösebb hatással.

