Piros szín is lehet a Mercedes Forma-1-es autóján?

A Mercedes közösségi médiás csapata is profin végzi a munkáját, ugyanis az apró, lassan „csepegtetett” részletekkel felcsigázzák a követőiket. Nemrégiben megnézhettük az autó gondosan eltakart orrát, utána pedig a motorborításról láthattunk egy képet.

Most pedig egy olyan videóval találhatjuk magunkat szembe a Mercedes Twitter-oldalán, amely felé annyi van írva, hogy „Ezüst. Zöld. És…” a videóban pedig a Mercedes egyik dolgozója piros festéket fúj a kamerára.

Ebből arra következtethetünk, hogy piros szín is lesz a 2020-as autójukon, a W11-en, de persze ez még nem biztos. Az is benne van a pakliban, hogy a Mercedes csak a „camouflage” festése részeként fogja használni a színt, de arra is mutatkozik esély, hogy a Niki Laudára való megemlékezés részeként kerül piros szín az autó valamelyik részére.

Az meglehetősen valószínűtlen, hogy annyi piros kerülne az autóra, hogy már nehéz lenne megkülönböztetni a Ferraritól, mindenesetre alább megtekinthető a Mercedes videója.

A Mercedes autóbemutatójára február 14-ig kell várnunk, a német istálló előtt viszont bemutatják a Ferrarit (február 11.), a Red Bullt és a Renault-t (február 12.), a McLarent (február 13.), és a Mercedesszel egy napon az AlphaTaurit, korábbi nevén a Toro Rossót.

