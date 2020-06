Pérez sem felejtett el gokartozni: gyors! (videó)

A jövőre már Aston Martinként működő Racing Point nemrég Silverstone-ban gurította pályára a 2020-as autóját egy forgatási nap keretében. Akkor azonban csak Lance Stroll vezethette az autót, és maximum 100 kilométert mehetett.

Ezeken a teszteken a csapatok kizárólag a Pirelli demonstrációs abroncsait használhatják, amik azonban nem relevánsak a versenygumikkal. Ugyanakkor arra jó lehetőséget jelent, hogy a csapat megvizsgálja az új fejlesztéseket, és gyűjtsön pár plusz adatot.

Szintén hasznos volt a teszt abból a szempontból, hogy a csapatnak éles körülmények között is volt lehetősége kipróbálni az új biztonsági protokollokat, amiket rendkívül szigorúan fog venni az FIA a koronavírus miatt.

Sergio Perez, a csapat mexikói versenyzője sem marad tétlen, és nemrég gokartozással melegített be, amiről remek onboard felvételek is készültek. Az F1-es pilóták ennyi idő után is imádják ezt a fajta versenyzést, ami a régi időkre emlékezteti őket, amikor még minden csak a versenyzésről szólt.

