Pérez nyakizom gyakorlata: ne csináljátok utána! (videó)

Erről már több F1-es versenyző is beszélt, mivel bármilyen fejlett is a technika, és bármilyen kemények is legyenek az edzőtermekben, a nyakizom edzése ideális formában csak az F1-es autók volánja mögött valósítható meg.

Vezetés közben kapják meg a nagy G-erőket, amiket más módon nem tudnak szimulálni. Ettől független vannak bizonyos gyakorlatok, amik segíthetnek, és ezekre most még inkább nagy szükség van a hosszú szünet miatt.

Kevesebb mint 1 hónap van hátra az évadnyitó Osztrák Nagydíjig, és Sergio Perez is gőzerővel edz. Vasárnap pedig a virtuális Azeri Nagydíjon fog bemutatkozni, ami az első lesz számára a szimulátoros világban.

