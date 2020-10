Perez is benevezne egy Russell-féle prezentációra

„Meg szeretném köszönni a PowerPointnak, nélküle nem tartanék ott, ahol most vagyok” – szórakozott nemrég George Russell azzal kapcsolatban, hogy mennyire szeret prezentációkat készíteni a jól ismert program segítségével.

Talán még sokan emlékeznek arra a videóra, amelyben Lando Norris, George Russell és Alexander Albon egymás ellen érveltek azzal kapcsolatban, hogy kié legyen az év nem hivatalos legjobb újonca díj.

Még több F1 hír: Alonso már folyamatosan a Renault-t hívogatja

A Red Bull pilótája például egy rímelő versfélével állt elő, míg Russell természetesen a már jó öreg PowerPointhoz folyamodott, hogy megmutassa, hogy milyen „tények” állnak mellette.

Russell legutóbb Instagramon zengett ódákat szeretett programjával kapcsolatosan, aztán felbukkant Sergio Perez, aki viccesen megkérdezte a britet, hogy „csinálnál nekem is egyet”? Ez persze amiatt érdekes, hogy Pereznek a jövő évre még nincsen versenyzői ülése az F1-ben.

Ki tudja, talán most neki is jól jönne a Russellnél már bevált módszer. A mexikói pilóta elsősorban az Alfa Romeo és a Haas háza táján nézegethet lehetőségek után, de újabban az is felmerült, hogy talán a Red Bull is le szeretné őt igazolni.

Akinek pedig esetleg kimaradt volna a tavaly év végi videó Russell, Norris és Albon főszereplésével, vagy csak újra át szeretné élni, ide kattintva megteheti.

Ross Brawn válaszolt Sainz kritikájára.

Látványos F1-es onboard: Russell köre az új Williamsszel Barcelonában