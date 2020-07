Pérez humorosan reagált a pletykákra: jöhet az új karrier?

A Racing Point pilótája egy egészen kiváló versenyző, aki mindamellett, hogy hatalmas tapasztalattal rendelkezik, nagyon gyors és konstans. Komoly támogatói háttere is van, ami pedig még vonzóbbá teheti őt a csapatok számára.

Azzal, hogy Sebastian Vettel szabadúszóvá vált a Ferrari döntése miatt, miszerint még csak ajánlatot sem tettek számára, a Racing Point is felkaphatta a fejét. A pletykák szerint a háttérben tárgyalnak egymással a felek, amiről a Bild az elsők között számolhatott be.

Csütörtökön érdekes volt hallgatni az érintetteket az ügy kapcsán, és az embernek olyan érzése lehet, hogy a háttérben valóban lehet valami. Lehetséges, hogy Péreznek távoznia kell az év végén, hiába a nagyon jó teljesítménye és van szerződése.

Sergio Perez kitett egy humorosabb posztot az Instagramjára, „Felkészülés a jövőre?” címmel, miután ő is nagyon szereti a futballt, és nem is rossz benne. Hozzátette, hogy a viccet félretéve minden támogatásért hálás, amit nagyra értékel, de most inkább a versenyzésre és arra koncentráljanak, hogy egy nagyszerű hétvégéjük legyen.

Rengeteg F1-es kép a Hungaroringről

Ajánlott videó: