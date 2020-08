Perez bejelentkezett a karanténból: jól van!

Múlt hét csütörtökön került bejelentésre, hogy Sergio Perez nem tud részt venni a Brit Nagydíjon, mivel pozitív lett a koronavírus-tesztje. A mexikói versenyző helyére a korábbi csapattársa, Nico Hülkenberg ugrott be a Racing Pointhoz, aki végül technikai probléma miatt nem tudott elrajtolni a versenyen.

Most Perez a közösségi médiában jelentkezett be, ahova egy videót is feltöltött, a videóhoz pedig ezt írta:

„Hála Istennek jól vagyok. Nincsenek tüneteim sem. Így töltöm most a napjaimat: edzek, iPadezek, TV-zek, telefonozok és a konyhában vagyok. Elég hosszúak voltak ezek a napok, nagyon várom már, hogy hamarosan visszatérjek!”

Az egyelőre nem világos, hogy Perez mikor térhet vissza a pályára, tehát nem tudni, hogy ott lehet-e a 70. Évforduló Nagydíjon, vagy várnia kell a Spanyol Nagydíjig a visszatéréssel.

A videó itt érhető el.

