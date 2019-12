Óriási: Ricciardo „Hülkenberg-parókát” vett fel Abu Dhabiban

Daniel Ricciardo nagy mókamester, az egyik legnagyobb a Forma-1-ben. Az érkezésével a Renault-nál is teljesen más lett a hangulat, és miután idén nem tudtak előrébb lépni, miközben még a 4. helyüket is elvesztették a McLarennel szemben, szükségük volt arra, hogy jobb kedvük legyen.

Ricciardo, aki nemrég egy táncos videót mutatott be Abu Dhabiban, a csapat hivatalos év végi fotózásán „Hülkenberg-parókát” viselt, mivel mindig is irigykedett a német hajkoronájára. A csapattól távozó Nico beszélni is alig tudott, amikor meglátta az ausztrált.