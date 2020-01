Norris egy F1-es Ferrarival „száguld”

A McLaren brit versenyzője a második F1-es szezonjára készül. Az első idénye összességében meggyőző volt, de sokkal több pontot is szerezhetett volna, ha több szerencséje van. Carlos Sainz Jr., a spanyol csapattársa emiatt messze kiegyensúlyozottabb eredményeket szerzett.

Lando Norris a paddock egyik legnagyobb figurája, amit a téli szünetben is bizonyít. Ezúttal egy F1-es Ferrari volánja mögé pattant be, mondván, hogy ő már megkezdte a felkészülést az új szezonra, ami akár meglepetéssel is szolgálhat a McLaren részéről.