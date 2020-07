Norris a McLarennel maradt szerelni a Hungaroringen: ez a kép mindent elmond róla

Lando Norris egy különleges karakter, és nemcsak a humora miatt. Számtalan interjút olvashattunk tőle, amikből kiderülhetett, hogy a McLaren pilótája szereti egyedül lenni, és semmi gondja nincs azzal, ha otthon kell lennie.

Norris valójában nagyon szeret a szobájában lenni, ahol gyakran streamel. Ez természetesen még nem jelenti azt, hogy ne töltene el szívesen időt a csapatával. Sőt, valójában Lando az egyik olyan pilóta, aki a versenyhétvégéken mindenben segít.

Miközben a többség általában elég hamar hazafelé veszi az irányt, Norris időről időre órákon át még a McLarennel marad segíteni. A fiatal pilóta ezzel egyrészt még közelebb kerül a csapatához, másrészt új dolgokat tanul meg a technikákról, magárról a háttérről.

Ez pedig igen sokat is érhet, valamint maga köré építi a csapatot. Michael Schumacher is hasonlóan gondolkozott a karrierje ideje alatt, aki rengeteget volt az istállóival. Norris most a Hungaroringen maradt ott, és még szerelési munkát is adtak neki.

Norris egy eredménytelen Magyar Nagydíjat zárt, és talán emiatt is gondolhatta azt, hogy ezzel visszaad valamit a McLarennek. A közösségi médiában írt posztjában pedig ezt írta a kép kapcsán. „Ha gyorsan akarsz menni, akkor menj egyedül. Ha messzire akarsz eljutni, akkor csináljátok együtt.” A brit hozzátette, ez egy hosszú 3 hét volt a csapatának, és úgy gondolta, hogy hasznos lehet még két kéz.

