Norris 2 futam során több pontot gyűjtött, mint tavaly 14 alatt...

Lando Norris csak tavaly mutatkozott be a Forma-1-ben, de már 1.6 millió követőt számol az Instagramon, ahol igen népszerű, akárcsak a Twitchen. Tesz is érte, mert egy igen érdekes és humoros karakter.

Tavaly, az első F1-es évében nagyon sok pontot dobott el magától, sokszor rajta kívülálló okok miatt. Emiatt is volt olyan nagy a különbség közte és Carlos Sainz Jr. között. A messze tapasztaltabb spanyol egy nagyon jó duót alkotott a brittel, és a pályán kívül is remek a kapcsolat közöttük.

A 20 esztendős F1-es versenyző idei éve eddig álomszerűen alakul. Az évadnyitón felállhatott a dobogóra, majd egy héttel később ötödik lett, szintén egy hatalmas végjátékban. Ezúttal is a két utolsó köre döntött.

A bajnokság harmadik helyén álló Norris már 26 pontnál jár. 2019-ben 49 egységig jutott, ami egyúttal azt is jelenti, hogy már most több pontja van, mint az elmúlt szezonban 14 verseny alatt. Minden bizonnyal hamarosan a tavalyi végeredményét is felül fogja múlni. Ezzel együtt eddig mindkét alkalommal verte a csapattársát.

Norris utolsó két köre a McLarennel, brutálisat ment!