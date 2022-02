Nemcsak az autóját tervezte újra a Ferrari

Tovább zajlanak az események a Forma–1 holtszezonjában, szerda délelőtt ugyanis Lando Norris szerződéshosszabbításáról számolt be a McLaren, a Red Bull pedig délután leplezte le a 2022-es szezonra tervezett és épített új versenygépét.

A Ferrari sem akart kimaradni a buliból, így az olaszoknál is jutott egy bejelentés mára, méghozzá az, hogy az új F1-es korszaknak nemcsak új autóval, de új dresszkóddal is vágnak neki. Persze, aligha meglepő ez egy olyan ország képviselőitől, ahol kifejezetten fontos helyet foglal el a mindennapi életben a divat.

A kifejezetten elegánsra sikeredett pólókat Twitter csatornáján mutatta be a Ferrari, az új autójukat pedig majd jövő hét csütörtökön, február 17-én leplezik le, beelőzve ezzel a Mercedest. A kinézetben hangsúlyosabb szerepet kapott a fekete is, ami talán azt vetítheti előre, hogy az autójukra is valamilyen formában visszatér ez az árnyalat.

Erre egyébként már korábban is utaltak, hiszen a weboldalukon is több lett a fekete, egyes képek tanúsága szerint pedig a csapatkamionokon is feltűnt a szín, így egyre biztosabbra vehető, hogy az F1-75-ön is szerepelni fog valamilyen formában.

A patinás alakulat kimondott célja idén ismét az lesz, hogy a futamgyőzelmekért és a világbajnoki címért küzdjenek, de ez persze nagyban függ attól, hogy a riválisoknak hogyan sikerülnek az új fejlesztések.

