Nem hiába panaszkodnak a pilóták: nincs jó állapotban az austini pálya - videó

Pénteken minden pilóta megemlítette, hogy a Circuit of the Americas versenypályán jelentős bukkanók nehezítik a versenyzők életét. Max Verstappen szerint ráadásul a helyzet egyre rosszabb, évről évre nagyobbak huppanók az austini pályán, ugyanakkor Alexander Albonnak nem volt egy szava sem, szerinte az F2-es autóban sokkal rosszabb a helyzet. Sergio Perez szerint ugyanakkor nem szabad hagyni, hogy balesetveszélyes helyzet alakuljon ki, márpedig a mexikói szerint már a pénteki balesetek is a pálya körülményeire vezethetők vissza.

Még több F1 hír: Stroll: Fájdalmasak voltak a bukkanók

Pénteken Romain Grosjean járt a legrosszabbul, nemcsak összetörte a Haast, hanem még kórházba is szállították, ahol szerencsére nem állapítottak meg semmilyen sérülést. Mindenesetre Max Verstappen szerint a bukkanók már magukban is fájdalmasak tudnak lenni a pilótafülkében ülve. A pilóták tapasztalatait pedig Albert Fabrega egy rövid videóval támasztotta alá, amelyen jól látszik, hogy az austini pálya aszfaltja bőven hagy kívánnivalót maga után.

Hamarosan kezdetét veszi a Formula E következő szezonja, amiben már a Porsche és a Mercedes is csapatot fog indítani. Íme egy igen látványos felvezetés.