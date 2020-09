Nem csak Pierre Gasly öröme lehetett felhőtlen vasárnap délután

Ahogy Lewis Hamilton sorra nyerte a futamokat idén, sokan gondolhatták úgy, hogy ez a szezon kezd unalomba fulladni. A múlt vasárnapi Olasz Nagydíjon azonban nem volt hiány a drámából.

A címvédő és csapata is botlott egyet a boxutcai események miatt, és ezzel végül a francia Pierre Gasly tudta behúzni élete első Forma–1-es futamgyőzelmét. Mögötte pedig nem kisebb meglepetésre Carlos Sainz és Lance Stroll végzett.

A vasárnapi befutó oddsa az utóbbi tíz év során most volt a legmagasabb, hiszen a végül bekövetkezett dobogóra szerény 166 990-szeres pénzt fizettek. Az egyetlen alkalom, amikor egyáltalán közel jártunk ezekhez a számokhoz még 2017 júniusában volt.

Akkor Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas és szintén Lance Stroll végzett a pódiumon. Ez a bakui futam volt, mely főként Lewis Hamilton és Sebastian Vettel biztonsági autó alatti incidenséről vált híressé.

Akkori is hatalmas odds volt a dobogósokra, de voltak olyanok, akik be merték vállalni, és ezzel ők is hatalmasat nyertek. 20 centből 12 639 eurót sikerült összehozni azoknak, akik három éve sikeresen megtippelték, hogy ki lesz az első három helyezett Azerbajdzsánban.

