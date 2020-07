Most már hivatalos Räikkönen-arcmaszkot is vehetünk

2007 világbajnoka, Kimi Räikkönen rajongói örülhetnek, hiszen a 40 éves versenyző is hivatalos arcmaszkkal állt elő. Az arcmaszkok 10 euróba, átszámítva körülbelül 3500 forintba kerülnek, és két minta érhető el belőle.

A maszkok egy extra zsebbel is rendelkeznek a hatékonyabb, koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében. A webshopban egyébként más termékek is elérhetőek, többek között sapkával, pólóval és hűtőmágnessel is találkozhatunk a kínálatban.

A finn pilóta legközelebb a silverstone-i versenyhétvégén ülhet F1-es autóba, vagyis legközelebb pénteken, a Brit Nagydíj szabadedzésein láthatjuk akció közben. Az Alfa Romeo és Räikkönen számára a 2020-as év egyelőre nem alakul túl jól: a csapatnak 2, Räikkönennek 0 pontja van 3 futamot követően.

A hivatalos termékek erre a linkre kattintva érhetők el.

A gyenge kezdés ellenére pedig az Alfa Romeo csapatfőnöke megvédte a veterán pilótát.

