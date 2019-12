Mindig verseny: Hamilton és Bottas szánkón is száguld - videó

A Mercedes 2019-ben sem állt le, a német márka forma-1-es csapat zsinórban a hatodik egyéni és konstruktőri világbajnoki elsőségét szerezte, ezzel pedig új rekordokat állított fel.

A hibrid-érában veretlen gárda 2019-ben is nagyon erősen szerepelt, már az év elején jelentős előnyre tett szert, és nem engedte ki a kezéből azt a végén. A folyamatos munka mellett az elhivatottság is a Mercedes sikereinek a hátterében van, erre bizonyíték a csapat karácsonyi videója is.

Még több F1 hír: Häkkinen: A Mercedes Hamiltonra építi az autóit

A felvétel is arra utal, hogy a Mercedes nem áll le, még karácsonykor sem, és így az sem meglepő, ha az ember az ünnepek alatt szánkón száguldó Mercedes-pilótákba botlik lépten-nyomon...

Valentino Rossi ismét pályára vihetett egy forma-1-es autót, a MotoGP olasz klasszisa ezúttal Lewis Hamiltonnal cserélt egy napra.