Micsoda F1-es trió állt össze a magángépen!

A Német Nagydíj kiváló példa volt arra, hogy egy versenyzőnek mindig résen kell lennie, és soha nem adhatja fel. Évekkel ezelőtt, amikor a Red Bull úgy döntött, visszafokozza Daniil Kvjatot a Toro Rossóhoz, ahonnan a gyengébb teljesítménye miatt ugyancsak mennie kellett, vajon ki gondolta, hogy még dobogóra állhat?

Az elmúlt hétvégén Hockenheimben mindez megtörtént, ráadásul közvetlen előtte született meg az első gyermeke, így a Toro Rosso-Honda orosz versenyzőjének több mint különleges volt a dobogója. Daniil Kvjat nagy utat járt be, míg újra lehetőséget kapott az F1-ben, amit ráadásul a korábbi munkaadója adott meg számára.

Kvjat sokat nem várt a hálával, és ezzel a dobogóval végérvényesen biztosíthatta a helyét a 2020-as rajtrácson. Sőt, adott esetben még a Red Bull Racinghez is visszatérhet, ha Dr. Helmut Marko Pierre Gasly lefokozása mellett dönt. Erre szintén lehet esély, akárcsak arra, hogy Alexander Albon lépjen feljebb a ranglétrán, aki szomorú volt az elszalasztott sansz miatt, mivel ő is dobogós lehetett volna.

A hazavezető úton Max Verstappen és Daniel Ricciardo is ott volt a magángépen az orosz mellett, akik közül Daniil és Daniel is versenyzett a Red Bullnak. Sőt, akárcsak Verstappen, Ricciardo is a Toro Rossónál pallérozódott a nagy lehetőség előtt, mint tette azt szezonokkal ezelőtt Kvjat is. És mindhárom versenyző állt már a dobogón a Red Bullal, de csak Kvjat a Toro Rossóval, ami azelőtt Sebastian Vettelnek sikerült Monzában, még 2008-ban, szintén egy esős hétvégén.