Mick Schumacher mesél a fioranói tesztről és az SF71H-ról (videó)

A német tehetség mellett még Callum Ilott is F1-es autóba ülhet majd a jövő heti Eifel Nagydíj alkalmával, hiszen Schumacher az Alfa Romeónál, Ilott pedig a Haasnál fog bemutatkozni hivatalos versenyhétvégén, méghozzá a pénteki első szabadedzésen. Előtte azonban a Ferrari szervezett nekik egy tesztnapot, ahol megismerkedhettek az SF71H-val.

Schumacher már vezethette édesapja 2004-es bajnoki autóját, legutóbb például Mugellóban ment vele néhány kört. A 2018-as Ferrari viszont teljesen más kávéház, mondja a jelenlegi F2-es bajnoki éllovas.

„Először is ez egy hibridautó, ez a legfőbb különbség. Aztán ott van még a súlya is. Igazából kétféle megközelítés egyesül ebben az autóban. A csúcssebessége is elképesztő, és ezt nem lehetne elérni a 2004-as autóval.”

„Emellett ott vannak még az autóban lévő mechanizmusok, a kijelző, a kormány, és az, hogy mit és hogyan tudsz megcsinálni vele a pályán. Ezek is jelentősen eltérnek a 2004-ben elérhető lehetőségektől. Mindkettőnek megvan a maga szépsége és vonzereje, a trükkök és tippek, amelyeket elleshetünk az akkori és a mai pilótáktól is” – folytatta összehasonlítását Schumacher.

Természetesen elmondta, hogy ez a teszt sokat segített neki abban, hogy ráérezzen egy mai F1-es autó vezetésére, és biztosan sokat segít majd neki ez a tapasztalat, amikor már élesben kell vezetnie a Nürburgringen.

A videóból, valamint Schumacher megnyilvánulásaiból és mondandójából is hamar le lehet szűrni, hogy sok mindent örökölt Michaeltől, szóval ha továbbra is ilyen alázattal és szorgalommal, valamint gyorsasággal végzi a munkáját, akkor kétségtelenül van helye a Forma–1 mezőnyében, akár már 2021-től.

