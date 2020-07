Mick Schumacher hibázott az F2 szabadedzésén

A Forma-1 mellett az utánpótlássorozatok mezőnye is a Red Bull Ringen versenyez a hétvégén. Az F2 időmérő edzése közvetlenül a Forma-1 második szabadedzése után kerül majd megrendezésre, azonban Mick Schumacher egy kis extra munkát is adott Prema szerelőinek.

A német ismét a 7-es kanyarban hibázott, ahol a múltheti versenyen is, amellyel egy biztosnak tűnő második helyet dobott el. Akkor meg is tudta fogni az autót, most azonban megkoccolta a falat.

Félelmetes balesetet szenvedett az F1 szabadedzésén Daniel Ricciardo is, aki csak bicegve tudta elhagyni az autóját, de a vizsgálatok szerencsére egészségesnek találták.

