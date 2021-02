Megújult a McLaren csapatának logója (kép)

Egyfajta új időszámítást kezdett a McLaren, hiszen megújult logóval kívánnak nekivágni az idei szezonnak. A közösségi oldalaikon már látható a változás, amely azért nem túlságosan nagy, de az eddigi fekete szövegezés és sebességjelvény helyett maga a „McLaren” felirat most már fehér, a jelvény pedig az autóhoz hasonlóan papaja színű.

„A versenyzői énünk még jobban kidomborodik a legújabb evolúció során. A sebességjelvény papajára váltott, hogy még inkább megkülönböztessen minket mint McLaren Racinget, a vékonyabb és modernizált betűtípus pedig a fürgeségünket és a sebességünket fejezi ki” – írja a csapat a saját weboldalán.

„Miközben a folytonosság megmarad, a felfrissült identitás bebiztosítja a márkát a jövőre nézve, és optimalizálja azt a digitális környezetre.” Ez áll tehát a változtatás hátterében, és ezzel a versenyzési divízió talán még inkább különválik az anyacégtől.

Az autók színe már 2018-ban visszatért a klasszikus, még az alapító, Bruce McLaren által népszerűsített változathoz, most pedig már a logóval is ugyanezt a szellemiséget szeretné népszerűsíteni az alakulat, miközben hűek maradnak a gyökereikhez is.

A 2021-es, Mercedes-motorral szerelt MCL35M-et február 15-én fogják majd leleplezni.

