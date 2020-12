Megszületett Button második gyermeke! (kép)

Jenson Button 2016 végén vonult vissza a Forma-1-ből, és bár azóta több szériában is rajthoz állt – például a WEC-ben, a Super GT-ben és a DTM-ben is – azonban most már több ideje van a családjával foglalkozni.

A jegyese Brittny Ward 2019-ben hozta világra gyermeküket, aki a Hendrix Jonathan nevet kapta, Button pedig nemrég adta hírül az Instagram-oldalán, hogy megszületett második gyermekük is, a kislányról pedig két képet is közzétett.

„Üdv, Lenny Monrow Button! Anyu és apu máris elolvadt. Neki vannak a legcukibb gödröcskéi, olyanok, mint a bátyjának, Hendrixnek. Britt is csodálatosan van” – írta Button az Instagram-oldalán.

