Meglett a bejelentés, beindultak a tervezők: Így nézhet ki az Alpine első autója

Az Olasz Nagydíj egyik legnagyobb bejelentése az volt - a Williams-család visszavonulása mellett - az volt, hogy a Renault csapata ezen a néven szintén megszűnik, és a következő szezontól Alpineként folytatják a küzdelmet.

A dolog nem meglepő abból a szempontból, hogy a csapatfőnököt, Cyril Abiteboult nevezték ki az Alpine ügyeit egyengető igazgatónak is, hisz a márka tulajdonképpen a Renault sportkocsi-osztálya - kb. mint a Volkswagen és a Porsche.

A bejelentés idején azt is megszellőztették, hogy az új névvel új arculat is érkezik és a megszokott sárga-fekete színösszeállítást a francia nemzeti színek váltják fel (nagyjából ahogy a címlapképen is látható).

Természetesen azonban, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a rajongók is hozzák saját változataikat, Mark Antar és a Race Sim Studio például azt álmodta meg, hogy milyen lehetne az autó, ha nem az Alpine mai, hanem az alapításakor rájuk jellenző színeiben tündökölne:

Amennyiben nem jelenne meg a Tweet, akkor ezen a linken tudjátok megnézni a képet.

