Megjött az összeállítás az Olasz Nagydíj legjobb rádiós üzeneteiből! - Videó

A Pierre Gasly győzelmét hozó Olasz Nagydíj ismét a Forma-1 izgalmakkal teli legjobb oldalát mutatta meg, és nem volt hiány a rádiós üzenetekből sem, már az első szabadedzésen elszabadult a pokol a feltartások, és a szélárnyék keresése miatt.

Érdekes adalékot adott hozzá Lewis Hamilton szabálytalan kiállásához, hogy az utolsó pillanatban, amikor a Mercedesnél rájöttek, hogy zárva van a bejárat, Bono még próbált szólni Hamiltonnak, de nem értette pontosan a brit pilóta, hogy mit akartak tőle.

Szintén érdekes volt Kimi Raikkonent hallgatni a piros zászló alatt, akinek miután tisztázták, hogy Leclerc jól van, egyből a gumimelegítő paplanra volt ügye, hogy ne essen ki az üzemi tartományból a gumi a várakozás alatt se.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen az újraindítás után technikai problémával kiesett, a sokszor általa is dicsért Hondának azonban most Alonsosan szólt be a holland.

A videóért kattintsatok ide!

Ajánlott videó: