Megérkezett Bakuba Valtteri Bottas

A Mercedes Forma-1-es pilótája, Valtteri Bottas bizonyosan nem ilyen szezonkezdetről álmodozott a bahreini kezdést megelőzően. A finn Imolában és Monacóban is kiesett, utóbbi során ráadásul egy elrontott kiállás során.

A helyzetet az tette különösen furcsává, hogy az elnyírt kerékanya miatt a Mercedes még csak nem is tudta levenni az autóról a fennmaradt kereket, az csak a brackley-i gyárban sikerült – 43 órával azután, hogy kiállt a bokszba Bottas.

Bottas balszerencséje folytatódott ma is, ugyanis egyelőre még ismeretlen okok miatt nem tudott időben elutazni az Azeri Nagydíj helyszínérére, Bakuba. A délutáni sajtótájékoztatón is a repülőtérről jelentkezett be, elmondása szerint akkor már 5 és fél órája ott vesztegelt.

A Mercedes gyorsan tisztázta, hogy Bottas eljut majd Bakuba, és részt tud majd venni a versenyhétvégén, Bottas pedig egy rövid videóval be is jelentkezett, miután koraeste megérkezett a pályára.

Tavaly egyébként szintén volt egy pilóta, akinek váratlanul kellett változtatnia az utazási tervein: Romain Grosjean késte le az isztambuli járatát, de mivel alapból szerdán utazott volna, így csütörtök délelőtt problémamentesen megérkezett a 2020-as Török Nagydíjra. Ahogyan Günther Steiner nyilatkozott akkor, volt egy ennél sokkal kellemetlenebb sztorija is a késő pilótákkal kapcsolatban.