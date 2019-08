Max Verstappen lenyűgöző sisakja a Belga Nagydíjra (videó)

Max Verstappen jövőre már Hollandiában is versenyezhet a Forma-1-ben, mivel visszatér a régi nagydíj, de most még be kell érnie Belgiummal, ahol szintén rengeteg szurkolója van, elsősorban szülőországa közelsége miatt. Akárcsak a korábbi években, ezúttal is egy különleges sisakfestéssel készült Spára, amit alább tekinthettek meg.