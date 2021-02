Március 1-jén talán többet tudhatunk meg az Aston Martin festéséről

Ugyan már sejthető, de azért mégis mindenki kíváncsian várja, hogy pontosan milyen fényezést kap majd a silverstone-i alakulat idei F1-es gépe. Minden eddigi jel arra utal, hogy az autó részben biztosan brit versenyzöld színben fog majd pompázni, de talán egy másik szín is komolyabb szerepet kaphat.

Ha megnézzük például az Aston Martin GT-autóit, akkor láthatjuk, hogy ott gyakran fluoreszkáló citromsárgát használnak, ez pedig adott esetben az F1-ben is megjelenhet majd. A jelek pedig most valóban erre utalnak.

A csapat a Twitteren tett közzé egy bejegyzést, miszerint egy dátumot már most mindenki felírhat a naptárjába. Ugyan ez még nem az F1-es autó leleplezéséről szól, de a képen látható ruházat alapján akár annak színét is előrevetítheti.

2021. március 1-jén fogja megnyitni ugyanis az istálló a hivatalos webshopját, ahol minden bizonnyal különféle ruhadarabokat és egyéb tárgyakat vehetnek majd a rajongók. Talán logikus lenne, hogy az autót is azon a napon mutassák be, de az is lehet, hogy ezt csak egyfajta ízelítőnek szánják.

