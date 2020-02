Már pályán a „piros” Williams: F1-es forgalom Barcelonában

Erre minden lehetősége megvan a csapatoknak, de csak maximum 100 kilométert tehetnek meg, és közben a Pirelli demonstrációs abroncsait használhatják. Ezt minél több istálló igyekszik kihasználni, mivel fontos adatokra tehetnek szert a kollektív körözgetés előtt.

A Williams ma reggel mutatta be az új autóját, amiről a képek mellett videót is közöltünk számotokra. Sokat nem kellett várnunk arra, hogy a pályán, már ment közben készült képek is elkészüljenek, amiket alább találhattok.

A csapat hangsúlyozta, nem építettek egy teljesen új autót a 2020-as szezonra, mert más terveket követnek, de bíznak az előrelépésben. Az már mindenképpen komoly fejlődés tőlük, hogy az előző évadtól eltérően ilyen korán pályára gurultak.

